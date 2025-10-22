БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йордан Минчев и Кемниц записаха неприятно поражение в Еврокъп

Спорт
Германският тим водеше с три точки малко преди края на срещата.

баскетболният национал йордан минчев продължава кариерата елита германия
Германският Кемниц, чийто екип носи българинът Йордан Минчев, загуби от английския Лондон Лайънс с 67:68 като домакин в мач от четвъртия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Поражението беше второ поредно и общо трето за Кемниц, докато Лондон Лайънс постигна втори пореден успех от четирите си срещи до момента.

Националът Минчев завърши с 8 точки и 6 борби за 28 минути на терена за германския състав.

Тимът на Кемниц водеше с 34:33 на почивката, а гостите имаха аванс от 7 точки - 54:47 преди последните 10 минути. Домакините поведоха с 67:64 малко преди края на срещата, но баскетболистите на Лондон Лайънс измъкнаха успеха.

За победителите най-резултатен беше американецът Камерън Макгъсти с 20 точки, 4 борби и 6 асистенции.

Кемниц ще посрещне друг германски отбор - Улм, в следващия кръг на турнира на 29 октомври, а три дни по-рано ще гостува на тима на Бамберг в двубой от Бундеслигата.

