Юго Умбер елиминира Даниил Медведев и записа първа победа в Ротердам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Френският тенисист надделя над бившия шампион след трисетов двубой и се класира за следващия кръг на турнира в Нидерландия

юго юмбер елиминира даниил медведев записа първа победа ротердам
Слушай новината

Французинът Юго Умбер поднесе изненада на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Ротердам, след като отстрани бившия шампион Даниил Медведев. 27-годишният Умбер се наложи над руснака със 7:6(4), 3:6, 6:3 след 2 часа и 22 минути игра.

Това е първата победа на Умбер в основната схема на надпреварата, както и сериозен успех в кариерата му. Французинът демонстрира стабилна игра в решаващия трети сет и нанесе на Медведев първо поражение в откриващ мач от турнир след миналогодишното Открито първенство на САЩ.

Медведев, който триумфира в Ротердам през 2023 година, не успя да наложи ритъма си в ключовите моменти на срещата.

"Това е наистина страхотно. Първата ми победа тук, срещу Даниил. Това е голяма победа и съм супер щастлив. Загубих втория сет, но знаех, че играя добре. Последният сет беше наистина солиден“, заяви Умбер след мача.

В друга среща от първия кръг номер 6 в схемата Камерън Нори (Великобритания) победи Роберто Баутиста Агут (Испания) със 7:6(3), 6:1.

