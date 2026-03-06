Юлиян Петков: Най‑важното е всички да си починат

Старши треньорът на Славия Юлиян Петков изрази задоволство от убедителната победа с 4:0 срещу Спартак Варна в двубой от 25‑ия кръг на Първа лига. Наставникът на "белите“ похвали играчите си за представянето и подчерта, че отборът е преодолял натрупаната умора от сгъстения календар.

"Страхотен мач, поздравявам момчетата за играта. Имахме доста трудности от гледна точка на възстановяване. Много мачове ни се събраха. Важно беше да влезем добре в мача. Имаше настроение за игра и победа. Момчетата се забавляваха и се раздадоха“, заяви Петков след срещата.

Той призна, че тимът е имал притеснения заради представянето си в предишните домакинства.

"Имахме и притеснения, защото в предишните мачове у дома не играхме толкова добре, за разлика от гостуванията. Сега обаче показахме играта от миналия полусезон, когато имахме 11 поредни мача без загуба“, коментира специалистът.

Според наставника най‑важното за състава в момента е възстановяването преди следващите срещи.