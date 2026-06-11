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ЮНЕСКО предприема спешни мерки за защита на археологически паметници в Ливан след израелските удари

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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юнеско предприема спешни мерки защита археологически паметници ливан израелските удари
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ЮНЕСКО предприема спешни мерки за защита на едни от най-ценните археологически забележителности в Ливан след израелските въздушни удари, съобщиха „Ю Ес Ей арт нюз“ и „Арт нюзпейпър".

Ливанският клон на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS/ИКОМОС), ЮНЕСКО, и Министерството на културата на Ливан излязоха с изявления относно израелските удари през последните дни, които нанесоха щети на крепостта Бофор и град Тир.

В изявлението си от ИКОМОС изразиха дълбока загриженост относно въздушния удар срещу входа на древния град Тир. Мястото е част от Световното културно наследство на ЮНЕСКО и наскоро получи статут на „засилена защита“ съгласно Втория протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, уточняват „Ю Ес Ей арт нюз“ и „Арт нюзпейпър".

„ИКОМОС остро осъжда тази атака срещу обект на световното наследство“, се казва в изявлението, „и напомня, че културните ценности, особено когато са под засилена защита, не трябва да стават обект на нападение или да бъдат използвани за военни цели.“

Според данни на организацията ударите са засегнали входната зона, административните сгради и археологическите складове. От ИКОМОС отбелязват още, че „мащабът на щетите по самата археологическа структура все още не може да бъде оценен поради сложната ситуация със сигурността, но нанасянето на преки поражения вече е потвърдено“.

ЮНЕСКО засилва подкрепата си за опазване на културното наследство в Ливан след потвърдени щети по ключови обекти под засилена защита, включително историческия град Тир, крепостта Бофор и цитаделата Шама, съобщиха от Организацията на ООН за образование, наука и култура.

#обекти културна ценност #Ливан #ЮНЕСКО

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