Ювентус договори вратар на Тотнъм

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио е все по-близо до завръщане в Италия, след като Ювентус е постигнал договорка с английския клуб за привличането му, съобщава Фабрицио Романо.

29-годишният страж ще премине в торинския гранд под наем, като в сделката ще бъде включена и опция за окончателното му откупуване. Очаква се тя да бъде на стойност около 15 милиона евро.

Ювентус вече е постигнал споразумение и с представителите на Викарио за личните условия на футболиста.

„Бианконерите“ от известно време търсят нов вратар, който да заеме титулярното място. Сред разглежданите варианти бе и Емилиано Мартинес, но възможният трансфер на аржентинеца пропадна заради притеснения относно физическото му състояние.

Викарио прекара последните три сезона в Тотнъм и постепенно се утвърди като основен избор под рамката на „шпорите“. Преди да напусне Италия през 2023 г., той натрупа сериозен опит на Апенините с екипите на Емполи, Перуджа, Каляри, Венеция, Удинезе и Фонтанафреда.

Ако трансферът бъде финализиран, Викарио ще се завърне в Серия А след три години в английската Висша лига.