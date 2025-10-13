БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ювентус отново ще бъде без Бремер за дълъг период от време

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Бразилският национал получи нова травма на същото коляно, което вече беше оперирано миналия сезон.

Глейсон Бремер
Снимка: БТА
Слушай новината

Ювентус потвърди, че централният защитник Глейсон Бремер е диагностициран с контузия на менискуса и ще трябва да се подложи на нова операция.

Бразилският национал пропусна по-голямата част от сезон 2024/25 поради контузия на предната кръстна връзка, която получи по време на мач от Шампионската лига срещу РБ Лайпциг през октомври. Той не беше на терена до края на сезона.

Бремер отбеляза завръщането си в игра през първия уикенд на сезон 2025/26 в Серия А, като титуляр при победата на отбора си с 2:0 над Парма. Той обаче не беше в стартовия състав и за двата последни мача на Ювентус преди паузата за националните отбори.

"Старата госпожа" оттогава потвърди, че бразилецът е диагностициран с разкъсан менискус на лявото коляно, същото коляно, което вече беше оперирано миналия сезон. 28-годишният футболист отново ще трябва да претърпи операция, потвърдиха от клуба.

Според първоначалните прогнози Бремер ще отсъства от игра повече от месец.

