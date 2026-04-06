Ювентус се доближи на точка от зона Шампионска лига

Станко Димов
Всичко от автора
„Бианконерите“ се наложиха у дома над Дженоа.

Микеле Ди Грегорио
Снимка: БГНЕС
Ювентус победи с 2:0 Дженоа на „Алианц Стейдиъм“ в мач от 31-вия кръг на Серия А.

„Бианконерите“ решиха всичко още до 20-ата минута. Бремер откри с глава в 4-ата минута, а Уестън Маккени удвои след бърза контра, завършена с асистенция на Франсиско Консейсао.

До почивката домакините пропуснаха да направят успеха си още по-убедителен, като Маккени и Кенан Йълдъз не се възползваха от добри положения.

След паузата темпото спадна, но Дженоа получи отличен шанс да се върне в мача. В 75-ата минута, след намеса на ВАР, бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Аарон Мартин, но вратарят Микеле Ди Грегорио спаси удара и запази аванса на своя тим.

В крайна сметка Ювентус контролира двубоя и записа четвърта поредна победа със „суха мрежа“ срещу този съперник. Тимът заема пето място с 57 точки и се доближи на една от топ 4, докато Дженоа остава 14-и с 33 пункта.

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Европейски футбол

Наполи надви Милан с късен гол
Наполи надви Милан с късен гол
Класика за Аталанта срещу Лече в Серия А Класика за Аталанта срещу Лече в Серия А
Чете се за: 01:17 мин.
Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА
Чете се за: 02:17 мин.
Удинезе не вкара гол, но сложи край на серията от пет поредни успеха на Комо в италианската Серия А Удинезе не вкара гол, но сложи край на серията от пет поредни успеха на Комо в италианската Серия А
Чете се за: 01:50 мин.
Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома
Чете се за: 01:07 мин.
България ще играе контрола с Молдова през юли България ще играе контрола с Молдова през юли
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
