Ювентус се доближи на точка от зона Шампионска лига

Ювентус победи с 2:0 Дженоа на „Алианц Стейдиъм“ в мач от 31-вия кръг на Серия А.

„Бианконерите“ решиха всичко още до 20-ата минута. Бремер откри с глава в 4-ата минута, а Уестън Маккени удвои след бърза контра, завършена с асистенция на Франсиско Консейсао.

До почивката домакините пропуснаха да направят успеха си още по-убедителен, като Маккени и Кенан Йълдъз не се възползваха от добри положения.

След паузата темпото спадна, но Дженоа получи отличен шанс да се върне в мача. В 75-ата минута, след намеса на ВАР, бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Аарон Мартин, но вратарят Микеле Ди Грегорио спаси удара и запази аванса на своя тим.

В крайна сметка Ювентус контролира двубоя и записа четвърта поредна победа със „суха мрежа“ срещу този съперник. Тимът заема пето място с 57 точки и се доближи на една от топ 4, докато Дженоа остава 14-и с 33 пункта.