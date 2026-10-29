Ювентус се сгромоляса срещу Дженоа

Ювентус допусна поредно разочарование, след като загуби с 0:2 при гостуването си на Дженоа в Серия А. Тимът на Лучано Спалети изигра слаб мач и остана на седмото място в класирането, на 11 точки зад лидерите Интер и Лацио.

Домакините започнаха по-активно и поведоха в 12-ата минута, когато Кингсли Ехизибуе се възползва от рикошет след удар в наказателното поле. Четвърт час по-късно Томазо Балданци удвои аванса на Дженоа след сериозна грешка в защитата на гостите.

Ювентус показа по-голяма активност след почивката, когато в игра се появиха Едон Жегрова и Ник Волтемаде, но така и не успя да върне интригата. Футболистите на Спалети пропуснаха няколко възможности, а в добавеното време Тюн Копмайнерс разтресе гредата, но топката не премина голлинията.

Победата е първа за Дженоа срещу Ювентус от 2022 година насам и изкачи домакините на 12-ото място в подреждането.

В следващия кръг Ювентус приема Наполи, а Дженоа гостува на Лече.