Ювентус се върна в топ 4 след успех над Парма

Ювентус разгроми Парма с 4:1, като големият герой бе Глейсон Бремер, който реализира два гола. Към успеха се включиха още Уестън Маккени и Джонатан Дейвид, а гостите си вкараха и куриозен автогол чрез Андреа Камбиазо.

„Бианконерите“ започнаха силно и още в първите минути Франсиско Консейсао на два пъти бе близо до попадение. Натискът даде резултат, когато именно след негов корнер Бремер откри резултата с мощен удар с глава.

Ювентус удвои чрез атрактивно воле на Маккени, но Парма се върна в мача след комичен автогол на Камбиазо, който неразчетено отклони топката в собствената си врата.

Радостта на домакините обаче бе кратка. След разбъркване при статично положение Бремер отбеляза втория си гол в срещата, а малко по-късно Джонатан Дейвид оформи крайното 4:1 след добавка отблизо.

С успеха Ювентус затвърди отличната си форма след категоричната победа над Наполи, докато Парма допусна втори пореден мач с четири гола в своята врата.