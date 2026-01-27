Ювентус задържа Кенан Йълдъз с нов договор

Кенан Йълдъз е близо до подписване на нов договор с Ювентус, който ще го направи в най-високоплатения състезател в клуба, твърди „Гадзета дело спорт“.

Турският национал прави блестящ сезон, като до момента има реализирани 8 гола в Серия А, което вече е подобрение спрямо миналия сезон и е на едно попадение от двуцифрен брой голове във всички турнири.

Към днешна дата Кенан Йълдъз е обвързан с договор с гранда от Торино за поне още три години - до 2029-а, но „бианконерите“ не искат да поемат никакви рискове и са готови да възнаградят турския национал с нов и подобрен контракт, за да отблъснат евентуален интерес от други отбори.

Семейството на Йълдъз вече се е срещало няколко пъти с ръководството на Ювентус, а старши треньорът Лучано Спалети е дал одобрението си за удължаване на контракта.

Подновяването може да обвърже футболиста с италианския клуб до 2030-а или потенциално до 2031 година при годишна заплата от около 6 милиона евро.