Ювентус замрази преговорите за нов договор с Кенан Йълдъз

ИЗВЕСТИЯ

Станко Димов
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Челси, Арсенал и Реал Мадрид следят ситуацията.

Кенан Йълдъз
Снимка: БТА
Според информация на La Gazzetta dello Sport, ръководството на Ювентус е решило временно да спре разговорите за нов договор с турския талант Кенан Йълдъз. Междувременно интерес към нападателя проявяват Челси, Арсенал и Реал Мадрид.

Италианският гранд не е успял да постигне споразумение с представителите на 20-годишния футболист. Настоящият му контракт с клуба от „Алианц Стейдиъм“ е валиден до 2029 година, но преговорите са застинали през последните седмици.

Ювентус иска да увеличи възнаграждението на Йълдъз, тъй като годишната му заплата от 1,7 милиона евро вече не отговаря на статута му в отбора. Ръководството е готово да предложи заплата от около 6 милиона евро на сезон, но според изданието все още има разлика от близо 1 милион евро между офертата на „бианконерите“ и изискванията на играча.

Заради това клубът е решил да постави преговорите „на пауза“, но интересът от някои от най-богатите отбори в света поставя под съмнение бъдещето на Йълдъз в Торино.

Челси вече е предлагал 67 милиона евро за турския национал през миналото лято и остава заинтересован, като според Gazzetta лондончани ще направят нов опит през идния трансферен прозорец. Арсенал и Реал Мадрид също внимателно следят ситуацията.

Новият изпълнителен директор на Ювентус Дамиен Комоли обаче е уверен, че двете страни ще успеят да постигнат споразумение в следващите месеци. Вестникът посочва, че собственикът Джон Елкан е голям почитател на Йълдъз и може лично да се намеси, за да отключи преговорите.

Въпреки напрежението около договора си, младият нападател остава ключова фигура за Ювентус. Това бе потвърдено и от треньора Лучано Спалети след равенството 0:0 срещу Торино през уикенда.

#Кенан Йълдъз #ФК Ювентус

