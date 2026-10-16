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За 26-и път Самоков ще бъде домакин на лекоатлетическия крос за Купа „Самоков“

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Спорт
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Организатор на надпреварата е клуб по лека атлетика „Рилски атлет“ Самоков, а състезанието е включено в официалния календар на Българската федерация по лека атлетика за 2026 година.

За 26-и път Самоков ще бъде домакин на лекоатлетическия крос за Купа „Самоков“
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В Самоков ще се състои 26-ото издание на Националния лекоатлетически крос кънтри за Купа „Самоков“, което ще се проведе на 18 октомври в парк „Ридо“, съобщи старши треньора на клуб „Рилски атлет“ Костадин Чифлиджанов. Традиционното състезание е посветено на паметта на Драголюб Спасов-Люц, дългогодишен треньор и деятел на леката атлетика в Самоков.

Организатор на надпреварата е клуб по лека атлетика „Рилски атлет“ Самоков, а състезанието е включено в официалния календар на Българската федерация по лека атлетика за 2026 година. Официалното откриване е предвидено за 9:45 часа, а първите стартове ще бъдат дадени в 10:00 часа. Участниците ще се състезават в различни възрастови групи, като дистанциите са от 600 до 4000 метра. Стартът и финалът ще бъдат на игрището в парк „Ридо“.

За най-добре представилите се състезатели са предвидени отличия и награди. Церемонията по награждаването е насрочена за 13:00 часа, съобщиха от клуба.

Кросът за Купа „Самоков“ има дългогодишна история и съхранява паметта за Драголюб Спасов-Люц, допринесъл за развитието на леката атлетика и подготовката на поколения млади спортисти в града.

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