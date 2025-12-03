"За мен няма граници" – история за упоритост, вяра и успех, въпреки диагнозата

В Международния ден на хората с увреждания ще ви срещнем с млад мъж, който не може да ходи, но работи от дома си с целия свят. Той е програмист и е част от екипа на британска компания, която разработва умни гривни. Освен това е сред основателите на фондация за подкрепа на хора с увреждания.

Роден е с рядко генетично заболяване. Мускулите му отслабват с течение на времето. Не знае какво е да стъпиш на краката си, но въпреки болестта върви уверено по пътя на живота.

Владислав Михов: „За мен няма граници. За мен хората често си поставят сами психологически граници. Развитието на индустрията и новите технологии ще премахнат всякакъв тип граници.“

Болестта не му попречила да завърши средно, а след това и висше образование. Запалил се по програмирането. Започнал работа дистанционно след онлайн интервю.

Владислав Михов: „IT секторът е изключително отворен за наемане на хора с увреждания, стига да има доказателства за умения.“

Сега е съдружник в британска компания, която разработва "умни гривни". Изкуственият интелект му помага с писането на кода. Казва, че постига успехи, защото вярва в себе си и е намерил своята страст.

Владислав Михов: „Това е нещо, което самò ще ви зарежда и няма да мислите за вашето увреждане.“

Владислав сподели опита си с други хора с увреждания, които се срещнаха с работодатели на кариерен форум в София. Там срещаме и Григор – програмист, който губи зрението си преди 7 години. Оттогава трудно успява да си намери работа.

Григор Нешев: „Може би те си представят, че човекът трябва да вижда добре екрана. Аз нямам проблем да накарам компютъра да работи. Просто ми отнема малко повече време.“

Повечето международни компании имат програми за наемане на хора с увреждания.

Георги Халилов, регионален мениджър на верига заведения за София: „Разчитаме много на тези хора, защото имаше периоди в годините, в които ако те не присъстваха, нашите заведения имаха възможност да не работят.“ Надежда Бачева, заместник-кмет на СО: „Хората с увреждания са също толкова способни, колкото всички останали.“

По данни на Агенцията по заетостта от началото на годината на работа са постъпили над 7500 души с увреждания. Това е с около 4% по-малко в сравнение с миналата година.