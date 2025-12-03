БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Чете се за: 03:17 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"За мен няма граници" – история за упоритост, вяра и успех, въпреки диагнозата

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Как млад мъж с рядко генетично заболяване работи за британска компания и вдъхновява други хора с увреждания

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Международния ден на хората с увреждания ще ви срещнем с млад мъж, който не може да ходи, но работи от дома си с целия свят. Той е програмист и е част от екипа на британска компания, която разработва умни гривни. Освен това е сред основателите на фондация за подкрепа на хора с увреждания.

Роден е с рядко генетично заболяване. Мускулите му отслабват с течение на времето. Не знае какво е да стъпиш на краката си, но въпреки болестта върви уверено по пътя на живота.

Владислав Михов: „За мен няма граници. За мен хората често си поставят сами психологически граници. Развитието на индустрията и новите технологии ще премахнат всякакъв тип граници.“

Болестта не му попречила да завърши средно, а след това и висше образование. Запалил се по програмирането. Започнал работа дистанционно след онлайн интервю.

Владислав Михов: „IT секторът е изключително отворен за наемане на хора с увреждания, стига да има доказателства за умения.“

Сега е съдружник в британска компания, която разработва "умни гривни". Изкуственият интелект му помага с писането на кода. Казва, че постига успехи, защото вярва в себе си и е намерил своята страст.

Владислав Михов: „Това е нещо, което самò ще ви зарежда и няма да мислите за вашето увреждане.“

Владислав сподели опита си с други хора с увреждания, които се срещнаха с работодатели на кариерен форум в София. Там срещаме и Григор – програмист, който губи зрението си преди 7 години. Оттогава трудно успява да си намери работа.

Григор Нешев: „Може би те си представят, че човекът трябва да вижда добре екрана. Аз нямам проблем да накарам компютъра да работи. Просто ми отнема малко повече време.“

Повечето международни компании имат програми за наемане на хора с увреждания.

Георги Халилов, регионален мениджър на верига заведения за София: „Разчитаме много на тези хора, защото имаше периоди в годините, в които ако те не присъстваха, нашите заведения имаха възможност да не работят.“

Надежда Бачева, заместник-кмет на СО: „Хората с увреждания са също толкова способни, колкото всички останали.“

По данни на Агенцията по заетостта от началото на годината на работа са постъпили над 7500 души с увреждания. Това е с около 4% по-малко в сравнение с миналата година.

#работа на хора с увреждания #генетични аномалии #кариерен форум #хора с увреждания

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
1
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
2
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
4
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
5
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
6
Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Общество

Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА "14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА
Чете се за: 03:05 мин.
Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на страната Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на страната
Чете се за: 01:05 мин.
След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения
Чете се за: 02:42 мин.
Държавният глава Румен Радев се срещна със студенти в президентската институция Държавният глава Румен Радев се срещна със студенти в президентската институция
Чете се за: 02:27 мин.
„Срещу войната по пътищата“: Благотворителен концерт в София в подкрепа на пострадали „Срещу войната по пътищата“: Благотворителен концерт в София в подкрепа на пострадали
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха българо-гръцката граница при "Кулата - Промахон" След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха българо-гръцката граница при "Кулата - Промахон"
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА "14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ