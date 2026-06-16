За наркотиците и децата: Директорът на Агенция "Митници" разговаря с ученици

Кампанията "Не сте сами" в столичното 140-то училище. Дискусия за вредата от употребата на наркотици и развитието на хазартна зависимост се проведе между ученици и представители на Агенция Митници, НАП и ГДБОП.

На 16 години Веско е виждал наркотици. Има и приятел, който е наркозависим.

Веско Евтимов, 140 СУ "Иван Богоров": "Видях началото му. И видях, че няма как да се промени. Не го иска, Не е търсил промяна. Просто той се запозна с разни хора и стана по-зле. Стана лош човек."

Веско знае как да си намери дилър. И е късмет, че няма желание да го направи.

Веско Евтимов, 140 СУ "Иван Богоров": "Виждал съм, как крият марихуана в стълбове, в пликчета. Най-често се отбелязва с чифт обувки, се завързват заедно с връзките, и се измятат горе по кабелите. Така се дава знак, че в този район има дилър."

Дилърите на хазартната зависимост таргетират непълнолетни в социалните платформи. Световното първенство по футбол усилва това явление. Докато ученикът гледа клип в TikTok, се появява реклама за спортни залагания, която отвежда към телеграм групи.

Веско Евтимов, 140 СУ "Иван Богоров": "Точно по този начин се случва. Вкарват пари за отбори, уредени мачове и така нататък, от които да се изкарват пари. Даже в TikTok си качват и клипове със списъци, в които са сякаш нагласени мачовете и резултатите им, за да подтикват останалите да залагат."

Често проблемите тръгват от личния пример на родителите

Анна Митова, директор „Комуникации“ в НАП: "Нормализирането на хазартните залози в семейна среда е доста проблемно за едно дете, защото по този начин е трудно за него да види риска и опасността в развитието на една хазартна зависимост на тази възраст." Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция „Митници“: "25 години се занимавам с тази кампания и първоначално бях скептичен към този тип поднасяне на информация относно резултата и ефективността, но се оказа с течение на годините, че всъщност това е единственият начин да се предпазват децата от това да бъдат изкушени."

Въпросите бяха много.

"Какво ще направите, ако видите на улицата дете да приема наркотици?"

Отговорите не винаги са лесни.