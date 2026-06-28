За първи път у нас: Оперираха "пеперудено дете" в "Пирогов"

За първи път в България беше оперирано дете с булозна епидермолиза („пеперудено дете“) в Университетската спешна болница „Пирогов", съобщиха от лечебното заведение.

Оперативната интервенция на двете му ръчички беше съвместно реализирана от екип на Клиника по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия в „Пирогов“ и доц. д-р Пейдж Фокс от Станфорд (Stanford Medicine, САЩ) с партньорството на ЕБ ДЕБРА България – пациентска организация за булозна епидермолиза.

Целта на операцията е функционалният резултат и качеството на живот на пациента да се подобрят в пъти. Към момента момченцето вече е изписано и се възстановява в семейна среда. Предстои му рехабилитация, информират от „Пирогов“.

Операцията беше част от специализиран семинар, обмяна на опит и професионални дискусии, които се състояха в продължение на два дни в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов". Интервенцията се предаваше на живо и беше наблюдавана в реално време от присъстващите специалисти, информират от лечебното заведение.

Доц. д-р Пейдж Фокс е пластичен и реконструктивен хирург с дългогодишен опит в сложните реконструктивни операции на меки тъкани и периферни нерви, се посочва в съобщението.

Булозната епидермолиза е рядко наследствено заболяване, при което кожата и лигавиците са изключително крехки и лесно се образуват болезнени мехури и рани, поради което засегнатите деца често са наричани „пеперудени деца". В по-тежките форми това води до деформации на ръцете и краката, сраствания на пръстите (псевдосиндактилия) и значително инвалидизиране. В този контекст високоспециализираната хирургична и реконструктивна помощ, основана на съвременни подходи и мултидисциплинарен екип, е ключова за запазване на функцията и възможно най-голяма автономност на пациентите, отбелязват от „Пирогов“.

Институтът за бърза медицинска помощ „Н. И. Пирогов“ е създаден през декември 1951 г. и до днес е едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина, се посочва на сайта на болницата.