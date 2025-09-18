Загубена древна гривна от Кайро



Какво се е случило: Златна гривна на около 3000 години е изчезнала от Египетския музей в Кайро. Бижуто е било в лабораторията за реставрация, когато е станало изчезването.

Детайли за гривната: Гривната е украсена с мъниста от лапис лазули и датира от 21-вата династия (период около 1070–945 г. пр. н.е.).

Реакция и мерки:

Започнало е вътрешно разследване в музея.

Изпратени са предупредителни съобщения към службите на летищата, граничните пунктове, морските и сухоземните портове, за да се предотврати изнасянето на гривната от страната. (www.24chasa.bg)

Контекст: Египетският музей в Кайро съхранява около 170 000 археологически предмета — сред тях е и златната погребална маска на Аменемоп.

Допълнително: Гривната е била открита липсваща преди три дни по време на инвентаризация.