Загуби за Антъни Генов и Александър Василев на "Чалънджър" в Сплит

Българският тенисист Антъни Генов допусна поражение на четвъртфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 50" в Сплит (Хърватия) с награден фонд 56 700 евро.

Българинът и Фин Бас (Великобритания) загубиха от Мирза Башич и Андрей Недич (Босна и Херцеговина) с 4:6, 6:4, 8-10 за 77 минути на корта.

Генов и Бас водеха с 5-4 в шампионския тайбрек, но съперниците им направиха обрат 9-6 и без проблеми затвориха мача.

Участието си на турнира в Сплит приключи и Александър Василев, който отпадна на четвъртфиналите на единично. Във втория си мач за деня финалистът от юношеския US Open отстъпи пред седмия поставен Том Генч (Германия) с 0:6, 2:6 за около час игра.

За Василев това беше първи четвъртфинал в кариерата на турнир от сериите "Чалънджър". Той заработи 8 точки за световната ранглиста и 1620 евро от наградния фонд.

