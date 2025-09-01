Загуби за българките на турнир в Слобозия

Първият ден от седмицата не беше успешен за българските тенисистки Гергана Топалова, Росица Денчева, Изабелла Шиникова и Йоана Монева, които допуснаха загуби в мачове на единично и на двойки на турнира на клей в Слобозия (Румъния) с награден фонд 40 хиляди долара.

На единично Топалова отстъпи пред осмата поставена представителка на домакините Илинка Амарией с 2:6, 2:6.

На двойки Денчева и Шиникова претърпяха поражение от третите в схемата София Рокети (Италия) и Бриана Сабо (Румъния) със 7:6(3), 4:6, 7;10, а Йоана Монева и Соня Черчез (Румъния) бяха надиграни от вторите поставени Мана Кавамура и Канако Морисаки (Япония) с 6:2, 6:1.

Утре на единично Денчева ще играе срещу Бриана Сабо (Румъния), a Шиникова срещу Сапфо Сакалариди (Гърция). На двойки Топалова и Джени Дюрст (Швейцария) излизат срещу Елена Бертеа (Румъния) и Даря Лодикова (Русия).