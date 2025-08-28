БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зам.-министърът на спорта Стоян Андонов откри световното първенство по джудо за кадети в София

Първенството може да гледате пряко по БНТ 3.

зам министърът спорта стоян андонов откри световното първенство джудо кадети софия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

За първи път в историята България е домакин на световно първенство по джудо и това е огромно признание както за Българската федерация по джудо, така и за страната ни. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов по време на откриването на шампионата за кадети, което се провежда в "Асикс Арена" и който БНТ 3 предава пряко.

В надпреварата участват над 500 джудисти от близо 70 държави, които ще се борят за отличията в индивидуалните надпревари до 30 август. На 31 август са отборните битки. България е представена от 26 състезатели - 13 момчета и 13 момичета.

"От името на Министерството на младежта и спорта искам да благодаря на Българската федерация по джудо за усилията и отдадеността, както и на Международната и Европейската федерации за доверието, което показаха към България. Благодарение на това нашата страна се превръща в сцена на едно от най-престижните събития в световния спортен календар", каза още заместник-министъра на младежта и спорта.

В рамките на шампионата зам.-министър Андонов връчи медалите на призьорите в категория до 60 кг при кадетите. Златното отличие спечели Йернур Баръргали (Казахстан), със сребро се окичи Лоик Кудбудинов (Таджикистан), а бронзовите медали заслужиха Зейд Аласгаров (Азербайджан) и Дилшод Каримов (Узбекистан).

