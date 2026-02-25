БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започна конкурсът "Санремо"

Джанан Дурал
Победителят ще представи Италия на Евровизия

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Италия започна един от най-старите песенни конкурси в света - "Санремо".

В продължение на пет нощи в легендарния театър "Аристон" 30 изпълнители ще се борят в надпреварата. Тази година като артистичен директор и водещ се завръща Карло Конти, а компания на сцената ще му прави певицата Лаура Паузини.

Конкурсът беше отложен за необичайно късно, заради приключилите в неделя Зимни олимпийски игри. Победителят от "Санремо" ще представи Италия на тазгодишната Евровизия във Виена.

Припомняме ви, че тази събота ще бъде избрана и песента, с която DARA, българският представител, ще излезе на сцената през май.

