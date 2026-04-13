Започна отбелязването на празника на чудотворната икона „Света Богородица – Вратарница“ в Роженския манастир

С празнична вечерня в Роженския манастир започва отбелязването на празника на чудотворната икона „Света Богородица – Вратарница“, съобщиха от Неврокопската епархия. Службата започва в 19:00 часа тази вечер, а за празничните богослужения ще пристигне българският патриарх Даниил, посочват още от епархията.

На Светли вторник празничното утринно богослужение започва в 7:30 часа в Роженския манастир. В 9:30 часа е началото на Божествената света литургия, оглавена от патриарх Даниил, в съслужение с Неврокопския митрополит Серафим.

След светата литургия ще има лития с чудотворната икона на Божията майка до храм „Св. св. Кирил и Методий“, където ще бъде отслужен водосвет.

Чудотворната икона „Света Богородица – Вратарница“ се чества с тържествен празник на втория ден от Светлата седмица.

Според запазеното предание това е една от иконите, рисувани от Свети евангелист Лука. По време на иконоборчеството в Константинопол е била спасена от вдовица, която я е притежавала и която я пуска в морето, за да не бъде унищожена. След около 100 години иконата се явява в залив пред Иверския манастир в Света гора, като е забелязана по излизащия стълб светлина от нея. Монасите се приближавали до нея с лодки, но тя се отдалечавала, така че да не могат да я вземат. Света Богородица се явява на сън на един от монасите – старецът Гавриил и му повелява той да отиде и в неговите ръце ще позволи да бъде взета и пренесена в манастира.

Името на иконата – Портаитиса или Вратарница идва от това, че след като Гавриил я прибира от морето, монасите я поставят на почетно място в храма, но няколко следващи сутрини я намират отвън, пред портите на манастира. Богородица отново се явява на сън на стареца като казва, че не е дошла да бъде пазена от тях, а тя да ги пази. Монасите спазват волята на Божията майка и иконата до ден днешен е в един малък параклис, който е построен до портите на манастира.

Чудотворната икона има множество копия, а едно от тях е изработено през 1790 година за Роженския манастир. По това време манастирът е метох на Иверския манастир.