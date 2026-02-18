БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започна проверка за незаконно залавяне на бездомни животни в Стара Загора

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата разпореди проверка за незаконно залавяне на бездомни животни в Стара Загора. Тя е след подаден сигнал от гражданин, според когото мъж и жена използват саморъчно направени примки и капани, за да улавят животни в късните вечерни часове в районите на кв. „Малък Железник“ и кв. „Три чучура – център“.

В хода на полицейските действия са установени съпричастните лица – 64-годишен мъж и 33-годишна жена. На 28 януари при проверка на два автомобила, собственост на мъжа, са открити пет котки и две кучета, държани в клетки, покрити с кашони и одеяла. По данни на полицията двамата живеят в автомобилите.

При последваща проверка, в нает от мъжа гараж в Стара Загора, е намерена още една котка. Животните са иззети – котките са предадени на ветеринарна клиника, а кучетата са настанени в общинския приют за безстопанствени животни, където за тях се полагат необходимите грижи.

На 5 февруари е извършена повторна проверка по нов сигнал, че мъжът продължава дейността си, но не са установени нови обстоятелства. Въпреки това във Второ РУ – Стара Загора продължава да постъпва информация от граждани за опити за залавяне на бездомни животни. Автомобилите на мъжа са проверявани повторно, без да бъдат открити други животни.

Работата по случая продължава. Предстои резултатите от проверката да бъдат докладвани на Районна прокуратура – Стара Загора.

