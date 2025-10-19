Започнаха снимките на „Чамкория“ – филмът, който ще ни върне в България от 20-те години

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:52 мин.
Деца
Българската национална телевизия е копродуцент на проекта

започнаха снимките чамкория
Слушай новината

Режисьорът Виктор Божинов започна снимките на новия си филм „Чамкория“ – по едноименния роман на Милен Русков. Българската национална телевизия е копродуцент на проекта, а премиерата се очаква през 2027 година.

Снимачната площадка изглежда като времева машина – Царска България, бурните 20-те, след войната, когато страната се тресе от политически конфликти и изгубени надежди.

Главният герой е Бай Славе – обикновен шофьор от Банишора, който преживява драматични обрати и олицетворява българина от онова време. В ролята влиза Малин Кръстев, който описва героя си като „човек с хитрост, тъга и голяма доза човещина“.

Другият главен персонаж е анархистът Джина, изигран от Христо Петков – опасен, непредсказуем и воден от идеята за революция.

Режисьорът Божинов споделя, че мечтата му е младите хора да усетят духа на онези години:

„Имам чувството, че новото поколение не се интересува от това време, а всъщност можем да научим много от него.“
Филмът ще се снима в София и Боровец, а напролет екипът ще пресъздаде едно от най-драматичните събития в историята – атентата в църквата „Света Неделя“.

Ще бъдат изградени макети на стара София и използвани специални ефекти, каквито рядко се виждат в българското кино.

„Чамкория“ обещава да бъде епичен, дълбок и визуално впечатляващ филм – мост между миналото и настоящето, който ще ни накара да си спомним кои сме и откъде идваме.

