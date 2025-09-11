БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започва 14-ото издание на конкурса "Валя Крушкина – журналистика за хората"

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Той отличава журналисти, които демонстрират активна гражданска позиция

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна 14-то издание на конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“.

Конкурсът отличава журналисти, които демонстрират активна гражданска позиция, отстоявана в името на гражданите.

До 31 октомври журналисти от различни български медии могат да бъдат номинирани или да се самономинират в четирите категории на конкурса: Пишещ журналист, Журналист от електронна медия, Снимащ журналист, Журналист-надежда.

В досегашните 13 издания на конкурса са номинирани над 620 журналисти с повече от 1400 материала. През годините наградите се утвърдиха като стандарт за качествена журналистика и се приемат като престижно признание както от журналистическата гилдия, така и от широката общественост.

Валя Крушкина беше журналист в Българската национална телевизия.

#награди "Валя Крушкина - журналистика за хората"

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
2
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
3
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
4
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
5
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Общество

Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Киселова посрещна близо 100 деца от българската общност в Молдова в НС Киселова посрещна близо 100 деца от българската общност в Молдова в НС
Чете се за: 02:07 мин.
Платната на Сияна, която завинаги остана на 12 (СНИМКИ) Платната на Сияна, която завинаги остана на 12 (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
Чете се за: 03:12 мин.
Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха състоянието на парк „Врана“ на среща в двореца Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха състоянието на парк „Врана“ на среща в двореца
Чете се за: 01:55 мин.
Успешна операция: Лекари отстраниха опасен тумор на пациент с рядко генетично заболяване в ИСУЛ Успешна операция: Лекари отстраниха опасен тумор на пациент с рядко генетично заболяване в ИСУЛ
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ