начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Започва получаването на бюлетините в областните администрации

Милена Кирова от Милена Кирова
В МВР до момента са получени 1042 сигнала за нарушаване на изборното законодателство, 183 души са задържани

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
До момента са проведени 167 операции на територията на страната срещу нарушаването на изборното законодателство. Това обяви Координационният съвет по подготовка на изборите към Министерския съвет.

Областните управители вече получават бюлетини, а МВР охранява по време на транспортирането им и местата за съхранение. Първо се е започнало с транспортирането на изборните книжа от печатницата в Плевен към Русе, Силистра и Добрич.

Беше отправен призив към висшите училища, които са преминали към електронни студентски книжки, където студентските книжки вече са електронни да се издадат документи, за да може младите хора да гласуват.

Външното министерство е приключило с обработването на заявленията за гласуване в чужбина, определени са адресите на секциите. Има готовност да се публикува и интерактивна карта с адресите. Подготвени са и кашоните с изборните матирали за чужбина.

Ваня Нушева, изборен експерт и съветник на премиера: "Областните управители от днес започват да получават отпечатаните бюлетини. МВР осигурява охрана на този процес, на получаването на бюлетините, охрана на изборните помещения. За първи път в договора на министерството с "Информационно обслужване" е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал в тази част на деня, когато се извършва преброяването на бюлетините и се отразяват изборните резултати в протоколите."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Иван Анчев, заместник-министър на вътрешните работи: "Към 8.30 часа днес, 6 април, броят на получените сигнали за нарушения на изборния процес е 1042. Сравнено със същия период, именно 13 дни пред изборите през 2024 година, тогава сигналите са били 179. Т.е. 1042 сигнала днес срещу 179 през 2024-та. Общ брой образувани наказателни производства 308 днес срещу 58 през 2024-та. Брой задържани лица - 183 срещу 35. До момента към 3 април са проведени 167 специализирани полицейски операции срещу 173 към 14 октомври 2024 г., т.е. 6 по-малко на брой."

Работи се активно и за подмяна на личните документи на онези български граждани, чието лични карти са изтекли. От 19 март до 2 април са били издадени повече от 29 000 лични карти.

