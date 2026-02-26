БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Чете се за: 05:47 мин.
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради болен стомах: Символът на Мусала котаракът Мъри е на лечение в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Още
Запази

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Емблемата на връх Мусала - котаракът Мъри в момента се намира в клиника в столичния квартал "Драгалевци". Котето е свалено от върха в неделя, когато хората от метеорологичната станция забелязали, че не се чувства добре. Мъри вече е на лечение и след още няколко седмици наблюдение ще бъде върнат във високия си дом.

Котето Мъри е на 6 години, наричат го пазителят на връх Мусала. Той е малкият сладък бонус за туристите, които го изкачват. Така, освен че си качил най-високия връх в България, получаваш и мъркане от дружелюбно коте. Хората, които работят горе забелязват, че го боли корема. Организира се акция по свалянето му в София с лифт "Ястребец". В клиниката откриват, че има цистит.

д-р Мариела Петрова, ветеринарен лекар: "Днес сме му направили контролни изследвания и всичко е много добре отговаря на терапията, чувста се страхотно, един много добър пациент, гушкав, той е боец, живее на Мусала и е един много здрав котарак."

Всъщност това не е първото му посещение в клиниката в Драгалевци, ходил е там и за да се види общото му състояние с контролни прегледи. Апелът към туристите е да не му дават салами и други човешки храни, защото отсега ще трябва да се храни само с лечебна храна. Парите, събрани за лечението му във Фейсбук са напълно достатъчни и скоро ще бъде публикуван отчет за изхарченото. Останалите средства ще бъдат дарени за бездомни животни.

#Мъри #символ #връх Мусала #котарак

Последвайте ни

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
2
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
3
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
6
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Любопитно

След еуфорията от Олимпиадата: Започна Седмицата на модата в Милано
След еуфорията от Олимпиадата: Започна Седмицата на модата в Милано
Предмети от филмите "Челюсти" и "Междузвездни войни" ще бъдат продадени на търг в Лос Анджелис Предмети от филмите "Челюсти" и "Междузвездни войни" ще бъдат продадени на търг в Лос Анджелис
Чете се за: 02:25 мин.
Започна конкурсът "Сан Ремо" Започна конкурсът "Сан Ремо"
Чете се за: 00:50 мин.
С усещане за пролет: В Кърджали цъфнаха минзухари и бадеми С усещане за пролет: В Кърджали цъфнаха минзухари и бадеми
Чете се за: 00:15 мин.
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
Япония иска да направи боя със снежни топки олимпийски спорт Япония иска да направи боя със снежни топки олимпийски спорт
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:05 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Депутатите изслушаха двама министри заради военните самолети на...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ