Заради екстремни селфита

8-те деца, които бяха свалени от 205 метровата сграда край бул. Цариграско шосе в София, са искали да станат известни. Екстремни селфита им били нужни за да влязат в профил с милиони последователи. Руфтопинг или селфита от високи места е много опасно занимание.

Работници, които били в района са подали сигнала за деца на крана до 200 - метровата сграда.

Децата не са съзнавали опасността, разказват от МВР, което са разговаряли с децата.

Полиция, пожарна и алпинисти са пристигнали на място и са свалили първо 5, после още 3 деца от строеж.

Оказва се, че някои родители са знаели за тяхното хоби, но казали, че не са могли да ги спрат. Затова те вече са глобени.