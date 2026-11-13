Зарков: Няма нищо лошо в това да оттеглиш законопроект

Председателят на БСП Крум Зарков заяви в "Още от деня", че приветстват решението на управляващите да оттеглят законопроекта, предвиждащ промените заличните асистенти.

На въпрос дали премиерът се справя с управлението, Зарков отговори, че все още е рано за подобна оценка. Според него обаче политическата обстановка е парадоксално напрегната предвид резултатите от последните избори.

„Минаха 6 месеца от изборите и политическата обстановка изглежда доста нажежена, доста напрегната. Това е до голяма степен парадоксално. Не е логично да е толкова напрегнато сега. По две причини най-малкото. Първата е, че само преди 6 месеца се състави мнозинство, монолитно, еднопартийно, 131 депутата. И това би трябвало да доведе до успокоение. Второто е, че само преди няколко дни, преди седмица, имахме президентски избори и там също кандидатът, подкрепен и от БСП, и от управляващите, победи. Т.е. би трябвало да се очаква спадане на политическото напрежение. Вместо това се наблюдава друго. Ескалация.“

Коментирайки резултатите от президентските избори и спора на кого принадлежи заслугата за победата, Зарков подчерта, че БСП е имала съществен принос в кампанията.

„Спечели действащият държавен глава Илияна Йотова, която беше подкрепена и от БСП, и от „Прогресивна България“. Нашата роля беше видима и съществена през целия период на кампанията и на изборите, но ние сме 135-годишна политическа сила. Нашата политическа традиция и нашето самочувствие не ни позволяват да влизаме в инфантилности като кое е направил повече. Ние свършихме нашата работа и се гордеем с това.“

След като БСП остана извън парламента, но подкрепи Илияна Йотова в президентската кампания, Зарков беше коментира дали президентството може да се превърне в спасителна опора за партията.

„Спасителен пояс за БСП е самото БСП, нейният истински характер, който се видя сега. Няма друга политическа сила в България, способна на това нещо. Правилно очертахте пътя. Получаваме много тежък удар, до голяма степен заслужен, разбираме за какво става дума и когато е необходимо, хиляди хора, да не кажа десетки хиляди хора, започват да отдават доброволния си труд без ресурс заради кауза, която считат, че е полезна за България. В случая тази кауза беше олицетворена от Илияна Йотова. Тези хора, тези социалисти направиха на нейната кампания много силна подкрепа, особено когато става дума за терен, прекия контакт с хората. В този смисъл БСП показва какво една политическа партия може и трябва да бъде. Тя не се решава от един избор.“

По отношение на съвместната работа с „Прогресивна България“ Зарков посочи, че президентската кампания е дала важна информация за местата, на които сътрудничеството между двете формации не е било достатъчно добро. Тези наблюдения ще бъдат взети предвид при подготовката за следващите избори, които според него най-вероятно ще бъдат местни.

Зарков уточни, че БСП ще действа самостоятелно, като ще търси възможности за подкрепа на леви кандидати и ще подготви свои листи за местния вот.

„Ще действаме според зависи, ако питате за местните избори. Но това, което е важно да се каже, е, че ще действаме самостоятелно. Ние нямаме нужда от разрешение от никого, нито ще се молим на никого. Следователно ще идентифицираме наши леви кандидати, ще идентифицираме кандидати, които при определени условия бихме могли да подкрепим. Най-важно – ще съставим мощни листи от хора доказани, стабилни, сериозни, социалисти. И ще дадем възможност на българските граждани да гласуват за леви кандидати. Как точно и в каква конфигурация ще го правим в различните общини е въпрос на детайли.“

Председателят на БСП подчерта, че в момента основният приоритет на партията е не конфигурацията за местните избори, а вътрешната реформа и изясняването на нейната идеологическа посока. Той посочи и необходимостта от търсене на партньори извън традиционните политически формации.

Той отправи критики към политиките, заложени в проектобюджета за 2027 г., и към въпроса доколко „Прогресивна България“ може да бъде определяна като лява формация. Зарков заяви, че не вижда в бюджета съществена промяна спрямо икономическата политика през последните десетилетия.

„ БСП е нещо много голямо. Ние нямаме нужда да говорим за „Прогресивна България“, да се сравняваме или да се мерим с нея или спрямо нея. Ние се държим с тази партия, както се държим с други партии.“

Той беше категоричен, че според него левият политически терен в парламента остава незает, а предложеният бюджет продължава досегашния икономически модел.

„Това е един бюджет, който парадоксално вносителите му казват, че е най-хубавият. Критиците му в парламента казват, че е най-лошият. Той е нито най-хубавият, нито най-лошият. Той е същият. Той е класическата парадигма на неолибералната икономическа доктрина, която е заложена в този бюджет. Нищо различно няма в него спрямо другите. И той ще работи точно както другите, а именно ще продължават да се увеличават неравенствата в нашата страна.“

Според Зарков липсва сериозен разговор за преодоляването на социалните неравенства, тъй като темата за плоския данък продължава да бъде избягвана.

Крум Зарков заяви, че приветства решението на управляващите да оттеглят спорния законопроект за личните асистенти.

"Законопроектът за промените за лични асистент, които засягат статута и заплащането и въобще отношението към личните асистент,и беше посрещат на нож от много страни. Критикувахме го и ние, няма значение. Важното е, че той е оттеглен. Поздравявам управляващите, че са намерили силата да го оттеглят. Няма нищо страшно в това да оттеглиш законопроект. По-страшно е да се и инатиш."

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