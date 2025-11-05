БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заседание на парламента: Какво включва седмичната програма на депутатите?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

По-високи обезщетения за майки, проверки на властта и бъдещето на "Лукойл"

герб итн поставиха въпроса ротационно председателство народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Първи работен ден на депутатите в Народното събрание за тази седмица. В седмичната програма на парламента е предвидено обсъждане на ключови предложения на опозицията.

Сред тях са – по-високи обезщетения за майки, проверки на властта и бъдещето на "Лукойл".

От ПП-ДБ предлагат увеличаване на обезщетението при неизползван отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години от 50% на 100%.

Казусът с хотела, свързан със семейството на премиера Росен Желязков, също се очаква да бъде разгледан от парламента.

От "Възраждане" настояват за създаване на временна комисия по случая.

В дневния ред на депутатите е и предложението на "ДПС – Ново начало" за създаване на временна комисия, която да установи факти и обстоятелства за дейността на фондациите на Джордж и Александър Сорос в България.

Според мотивите на вносителите "прозрачността на външното финансиране на българския обществен сектор е въпрос на национална сигурност".

Очаква се народните представители да разгледат и предложението на МЕЧ за одържавяване на "Лукойл Нефтохим Бургас".

# Народно събрание #"Лукойл" #обезщетения #майки #заседание #Парламент #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
4
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
6
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Политика

Радостин Василев обвини Ивелин Михайлов в участие в схеми чрез инвестиции и имотни сделки
Радостин Василев обвини Ивелин Михайлов в участие в схеми чрез инвестиции и имотни сделки
Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката
Чете се за: 03:25 мин.
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Чете се за: 02:05 мин.
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Чете се за: 06:07 мин.
Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България
Чете се за: 04:05 мин.
НА ЖИВО: Парламентът отложи блицконтрола НА ЖИВО: Парламентът отложи блицконтрола
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ