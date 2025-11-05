Заседание на парламента: Какво включва седмичната програма на депутатите?

Първи работен ден на депутатите в Народното събрание за тази седмица. В седмичната програма на парламента е предвидено обсъждане на ключови предложения на опозицията.

Сред тях са – по-високи обезщетения за майки, проверки на властта и бъдещето на "Лукойл".

От ПП-ДБ предлагат увеличаване на обезщетението при неизползван отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години от 50% на 100%.

Казусът с хотела, свързан със семейството на премиера Росен Желязков, също се очаква да бъде разгледан от парламента.

От "Възраждане" настояват за създаване на временна комисия по случая.

В дневния ред на депутатите е и предложението на "ДПС – Ново начало" за създаване на временна комисия, която да установи факти и обстоятелства за дейността на фондациите на Джордж и Александър Сорос в България.

Според мотивите на вносителите "прозрачността на външното финансиране на българския обществен сектор е въпрос на национална сигурност".

Очаква се народните представители да разгледат и предложението на МЕЧ за одържавяване на "Лукойл Нефтохим Бургас".