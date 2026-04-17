Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни

Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на месодобивно и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново след проверка, установила сериозни нарушения на хигиенните изисквания и наличие на месо без необходимата проследимост.

В три хладилни камери са открити близо 36 тона месо без документи или с изтекъл срок на годност. Около 35 тона са насочени за унищожаване, а 1 тон е възбранен до представяне на допълнителни документи.

Инспекторите са констатирали лошо санитарно, хигиенно и технологично състояние на обекта – включително корозирало оборудване, силно замърсени помещения и неизправни мивки и стерилизатори по целия технологичен процес.

Част от хладилните камери не функционират по предназначение, като в други се съхраняват едновременно годни и негодни храни. Установени са разкъсани уплътнения на врати и неиздържане на необходимите температурни режими.

Инспекторите са установили още, че филтърът за преминаване на персонала не работи, което на практика елиминира дезинфекционния контрол. Помещението за транжиране също е в лошо състояние, а движението на продукти между камерите създава риск от вторично замърсяване.