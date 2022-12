Зеленски пристигна във Вашингтон за среща с Байдън и обръщение към Конгреса

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон, за да се срещне с американския президент Джо Байдън и да направи обръщение към Конгреса на САЩ. Зеленски ще се опита да осигури още по-голяма подкрепата за своята страна и да изпрати послание към руските нашественици, предаде Асошиейтед прес.

снимки: БГНЕС

Американски официален представител потвърди, че самолет на военновъздушните сили на САЩ с украинския лидер на борда е кацнал във военновъздушната база "Андрюс" близо до Вашингтон. Малко преди да пристигне, Зеленски написа в "Туитър", че посещението, първото му в чужбина след началото на войната през февруари, ще укрепи устойчивостта и отбранителните способности на Украйна и ще даде възможност да бъде обсъдено сътрудничеството със Съединените щати.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of . In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between and . I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.