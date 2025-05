Зеленски: Ще чакам Путин в Турция в четвъртък

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския държавен глава в четвъртък в Турция.

А американският президент Доналд Тръмп коментира, че "вече се съмнява, че Украйна ще направи сделка с Путин".

Русия и Украйна се съгласиха на преговори, но при различни условия. След дни на интензивен дипломатически натиск от Европа и Съединените щати, руският президент направи нощно изказване, в което се съгласи на директни преговори, които да започнат още в четвъртък в Истанбул.

Украинският държавен глава определи предложението като "добър знак", но настоя първо да бъде постигнато прекратяване на огъня.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…