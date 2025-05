Зеленски след предложението на Путин: Киев е готов примирието с Москва да започне още утре

Интензивен уикенд на дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. "Няма причина кръвопролитията да продължават нито ден повече" - така Володимир Зеленски отговори на среднощния призив на Владимир Путин за преки преговори между двете държави. Киев е готов примирието с Москва да започне още утре и би седнал на масата за преговори, казва още украинският президент. Коментарът му идва часове, след като в среднощно обръщение Путин предложи разговори, които да се проведат в Истанбул на 15 май. Руският президент подчерта, че няма да поставя предварителни условия, но отхвърли вчерашното искане на Киев, европейските му съюзници и Съединените щати за пълно и безусловно 30-дневно прекратяване на огъня от понеделник.

Проява на добра воля за подновяване на преговорите след три години война или поредната размяна на ултиматуми? На среднощна пресконференция в Кремъл руският президент Владимир Путин предложи преки преговори за мир в Украйна. Путин ще обсъди с турския президент Реджеп Тайип Ердоган готовността на турската страна разговорите да се проведат в Истанбул на 15 май.

Владимир Путин, президент на Русия: "Позволете да ви напомня още веднъж, че не ние се оттеглихме от преговорите през 2022 година, а украинската страна. Въпреки всичко, предлагаме на властите в Киев да подновим преговорите, които те прекъснаха в края на 2022 година, да подновим директните преговори и, искам да подчертая, без никакви предварителни условия. Предлагаме те да започнат без отлагане още следващия четвъртък."

Украинският президент Володимир Зеленски коментира предложението на Путин с пост в социалната мрежа Екс:

"Положителен знак е, че руснаците най-накрая започнаха да обмислят прекратяване на войната. Целият свят чака това от много дълго време. А първата стъпка към истинското прекратяване на всяка война е примирието. Няма никакъв смисъл убийствата да продължават дори и още ден. Очакваме Русия да потвърди прекратяване на огъня - пълно, трайно и надеждно - от утре, 12 май, и Украйна е готова на среща."

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



There is no point in continuing the killing even for a single…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

Путин вече отхвърли европейското предложение за 30-дневно спиране на огъня. По думите му, вместо просто пауза за превъоръжаване и копаене на нови окопи, стремежът трябва да е към постигането на устойчив мир. Заплахата за нови санкции отхвърли като опит да му се налагат "ултиматуми."

Владимир Путин, президент на Русия: "Искаме сериозни преговори с Украйна. Смисълът на разговорите е да се премахнат първопричините за конфликта и да се установи дългосрочен, траен мир с историческа перспектива. Не изключваме в хода на тези преговори да бъде възможно да договорим някакво ново спиране на огъня, истинско прекратяване на огъня, което да се спазва не само от Русия, но и от украинската страна."

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп приветства предложението в пост в социалната си мрежа Трут Соушъл:

"Един потенциално велик ден за Русия и Украйна! Помислете за стотиците хиляди животи, които ще бъдат спасени, след като тази безкрайна "кървава баня", надяваме се, приключи. Това ще бъде един съвсем нов, и много по-добър, свята. Ще продължа да работя и с двете страни, за да се уверя, че това ще се случи."

А в Киев не таят илюзии. Часове след приключване на обявеното от Путин тридневно спиране на огъня по случай Деня на победата в Русия, кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за нови удари с дронове. Над 100 дрона са изстреляни срещу украинската територия през изминалата нощ.

снимки: БГНЕС