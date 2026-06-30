Жега с температури до 39° в страната, следват гръмотевични бури и захлаждане

Много горещо беше времето и днес. Най-високата измерена температура за пореден ден е 39° – в Сандански и Русе.

В Свищов максималната е 38°, в Пловдив – 36°, а във Варна – 31°. В София температурата днес достигна 32°, но след падналия дъжд се понижи с около 10 градуса. В Центъра за спешна помощ в столицата 39 души са потърсили помощ заради жегите.

Утре максималните температури ще бъдат малко по-ниски от днес – в повечето места между 31° и 36°, в София около 30°.

Преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Превалявания и гръмотевици ще има в Дунавската равнина. Около и след обяд валежи, гръмотевична дейност и локални градушки се очакват на много места в страната, с най-малка вероятност в югоизточните райони. Ще духа слаб и умерен източен вятър.

И в планините на много места в следобедните часове ще има валежи и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, а по високите части – силен източен вятър.

На морския бряг вятърът ще бъде умерен, също от изток. Ще бъде слънчево, с максимални температури между 29° и 32°.

По-ниски ще бъдат максималните температури утре и на Балканите. Ще бъде предимно слънчево, но след обяд на много места на полуострова ще има валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки.

Следобедни превалявания ще има утре и на Апенинския полуостров. Валежи, в отделни райони значителни и с гръмотевична дейност, се очакват в Централна и Източна Европа, където температурите също се понижават. След временно захлаждане, на Пиренеите отново ще бъде горещо.

У нас понижението на температурите ще продължи и през следващите дни. Времето ще бъде променливо, на много места с валежи, в отделни райони временно интензивни и придружени от гръмотевична дейност. Има условия и за градушки.

В неделя ще бъде слънчево, с изолирани следобедни превалявания и максимални температури между 25° и 30°.



Според по-дългосрочните прогнози, след временно понижение в близките дни, през новата седмица температурите отново ще се повишат и на места ще има опасно горещо време. През повечето дни до средата на юли се очаква слънчево време, а вероятност за валежи и гръмотевични бури има около 7–8 юли.