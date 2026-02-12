Железничар представи Патрик-Габриел Галчев за ново попълнение

Патрик-Габриел Галчев бе официално представен за ново попълнение на Железничар Сараево. Българинът подписа договор с босненците за година и половина, съобщиха официално от клуба. Защитникът идва като свободен агент от Левски, а през пролетта игра под наем в Локомотив София, записвайки 2 асистенции и 2 гола за 17 мача. За неговия трансфер в посока тима от Сараево се заговори още в последните часове на сряда вечер.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от FK Željezničar (@fkzeljeznicar)





Галчев е роден на 14 април 2001 г. в Сарагоса и прави първите си стъпки във футбола в младежката академия на Реал Сарагоса. По време на кариерата си се развива и в Локомотив и Левски София, чийто член беше през последните пет години и половина, с едногодишен престой под наем в Локомотив. Той има общо 99 участия за Левски, а за националния тим на България е записал шест мача.

През тази зима десният бранител имаше варианти да премине в ОФИ (Крит), а също така отказа предложения от словенския Браво (Любляна), както и от украински отбор. Той очакваше варианти и за азиатски страни, които обаче не се развиха във времето.

Сега пристига в Железничар, на 6-о място в босненската дивизия, а треньор ще му бъде бившият наставник на на Левски (Сф) Славиша Стоянович.