БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Железничар представи Патрик-Габриел Галчев за ново попълнение

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Българинът се съгласи с босненците за година и половина.

Железничар представи Патрик-Габриел Галчев за ново попълнение
Снимка: БТА
Слушай новината

Патрик-Габриел Галчев бе официално представен за ново попълнение на Железничар Сараево. Българинът подписа договор с босненците за година и половина, съобщиха официално от клуба. Защитникът идва като свободен агент от Левски, а през пролетта игра под наем в Локомотив София, записвайки 2 асистенции и 2 гола за 17 мача. За неговия трансфер в посока тима от Сараево се заговори още в последните часове на сряда вечер.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от FK Željezničar (@fkzeljeznicar)


Галчев е роден на 14 април 2001 г. в Сарагоса и прави първите си стъпки във футбола в младежката академия на Реал Сарагоса. По време на кариерата си се развива и в Локомотив и Левски София, чийто член беше през последните пет години и половина, с едногодишен престой под наем в Локомотив. Той има общо 99 участия за Левски, а за националния тим на България е записал шест мача.

През тази зима десният бранител имаше варианти да премине в ОФИ (Крит), а също така отказа предложения от словенския Браво (Любляна), както и от украински отбор. Той очакваше варианти и за азиатски страни, които обаче не се развиха във времето.

Сега пристига в Железничар, на 6-о място в босненската дивизия, а треньор ще му бъде бившият наставник на на Левски (Сф) Славиша Стоянович.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ФК Железничар #Патрик-Габриел Галчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
1
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
6
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Футбол

Теглят жребия за Лига на нациите днес
Теглят жребия за Лига на нациите днес
Честит рожден ден на Борислав Михайлов Честит рожден ден на Борислав Михайлов
Чете се за: 02:57 мин.
Мануел Нойер окончателно затвори вратата към националния отбор Мануел Нойер окончателно затвори вратата към националния отбор
Чете се за: 01:05 мин.
Малмьо представи Янис Карабельов Малмьо представи Янис Карабельов
Чете се за: 01:00 мин.
Меси е под въпрос за старта на новия сезон в МЛС Меси е под въпрос за старта на новия сезон в МЛС
Чете се за: 01:45 мин.
Христо Арангелов се завръща начело на Септември (София) Христо Арангелов се завръща начело на Септември (София)
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ