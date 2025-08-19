БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ: СРЕЩАТА

Желязков: Гаранциите за Украйна трябва да включват подкрепата на европейските и евроатлантическите партньори

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
След срещата с "коалицията на желаещите"

Желязков - коалиция на желаещите
Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчивата подкрепа както на европейските, така и на евроатлантическите партньори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на днешната видеоконферентна среща на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС.

Лидерите обсъдиха резултатите от проведената вчера среща във Вашингтон относно Украйна.

"Нашият непосредствен приоритет трябва да продължи да бъде пълното и безусловно прекратяване на огъня в Украйна", посочи премиерът Желязков. Министър-председателят приветства усилията на украинския президент Володимир Зеленски и на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Желязков беше категоричен, че постигането на всеобхватен мир в Украйна е свързано с пълното зачитане на международното право и международния ред. България заедно с нашите партньори от ЕС и съюзници от НАТО, е готова да допринесе за постигането на рамка за справедлив и траен мир, заяви още той.

#"Коалиция на желаещите" #Росен Желязков #Украйна

