Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Жена загина в катастрофа край Карлово

У нас
Снимка: БТА/Архив
63-годишна жена е загинала при катастрофа вчера на пътя Карлово-Сопот.

Сигналът за пътното произшествие е бил получен към 13.00 ч. в неделния ден, съобщават от ОД на МВР - Пловдив. Според предварителната информация лек автомобил излязъл внезапно извън платното за движение, преминал през канавка и се блъснал в дърво. От пристигналия екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта на 63-годишната жена зад волана.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.

