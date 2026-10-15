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Жертви на наводненията: Един загинал в Гърция и двама в Турция

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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жертви наводненията един загинал гърция двама турция
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Трима души загинаха при наводнения в Турция и Гърция, причинени от силни бури с проливни дъждове.

Две са жертвите на наводненията в Истанбул след най-интензивните валежи в района, откакто през 1942 г. се водят данни. Властите съветват жителите да не излизат, ако не е абсолютно необходимо. Училищата остават затворени до понеделник.

В Гърция 25-годишен мъж загина, след като колата му беше повлечена в морето на остров Родос. Наводненията наложиха евакуация на остров Евбея. Атика, където се намира столицата Атина, и Спорадите са сред засегнатите зони.

#Спорадите #Родос #Истанбул #Атина #Турция #Гърция #Евбея #наводнения

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