Жители на Берковица и село Мездрея блокираха пътя София - Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Настояват за намаляване на скоростта в участъка

Жители на Берковица и село Мездрея блокираха пътя София - Монтана
Жители на Берковица и на село Мездрея в община Берковица блокираха от 10.00 до 10.30 ч. днес движението по пътя София - Монтана през прохода "Петрохан" в Стара планина при разклона за село Мездрея с искане за намаляване на скоростта в този участък от пътя.

Скоростта трябва да се ограничи на 60 м/ч като се поставят ограничителни знаци и да се подобри видимостта, като се изсекат храсти и дървета, заяви кметът на село Мездрея Катя Иванова. На Великден в района при тежка катастрофа на място загинаха двама души.

В Мездрея постоянно живеят около 160 души, сред които и ученици, пътуващи за училище в Берковица. В селото няма магазин и местните хора ежедневно пътуват до града, за да се снабдят с хранителни продукти и стоки. Кръстовището от селото с главния път София -Монтана е изключително натоварено, но ограничение няма и това е предпоставка за тежки транспортни произшествия, коментира Иванова.

Кметът на Берковица Радослав Найденов също присъства на протеста и заяви, че Община Берковица многократно е писала до Агенция "Пътна инфраструктура" и Областното пътно управление, че има концентрация на катастрофи на разклона за Мездрея, но отговорът от там е бил, че няма такова нещо, макар в последните години да има трима загинали на това място.

