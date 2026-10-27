Жоао Педро ще отсъства няколко седмици от състава на Челси заради контузия

Нападателят на Челси Жоао Педро ще бъде извън игра в продължение на няколко седмици заради контузия в бедрото. Новината беше потвърдена от мениджъра на лондончани Шаби Алонсо, който призна, че отсъствието на бразилския национал ще бъде сериозно предизвикателство за отбора в предстоящите срещи.

Жоао Педро е получил травмата по време на тренировка преди лондонското дерби с Тотнъм, загубено от Челси с 0:2 във Висшата лига. Нападателят не взе участие в двубоя, а последвалите медицински прегледи са показали, че ще се нуждае от по-продължително възстановяване.

Бразилецът е сред най-важните футболисти на "сините“ от началото на сезона. Той е водещият голмайстор на отбора във Висшата лига с пет попадения, към които е добавил и три асистенции. Представянето му го превърна в основна фигура в атаката на Челси, а отсъствието му ще наложи промени в офанзивната линия.

"Има контузия в бедрото и ще отсъства няколко седмици. Колко точно? Не искаме да предричаме. Той няма да бъде готов за следващите мачове“, заяви Алонсо на пресконференция, цитиран от Sky Sports

Испанският специалист подчерта значението на Жоао Педро за отбора, но изрази увереност, че останалите футболисти могат да компенсират неговото отсъствие.

"Жоао е ключов играч за нас, ще ни липсва, но ще сме готови да се справим с това и да печелим мачове с наличните играчи, започвайки с мача срещу Ливърпул. Търсим решения, а не оправдания. Готови сме да се борим и да покажем добро ниво“, допълни мениджърът на Челси.

Контузията на бразилеца допълнително ограничава възможностите на лондончани в нападение. Според информацията единственият останал типичен централен нападател в състава е 35-годишният Дани Уелбек, което поставя пред Алонсо задачата да намери подходящи варианти за предстоящите двубои.

Челси ще трябва да се справя без най-резултатния си футболист в натоварен период от програмата. Още в сряда, 28 октомври, лондончани гостуват на Ливърпул в среща от четвъртия кръг на Купата на лигата, а в събота им предстои домакинство срещу Манчестър Юнайтед във Висшата лига.

Двата сблъсъка ще бъдат сериозно изпитание за отбора, който ще търси подобрение след поражението от Тотнъм. Алонсо даде ясно да се разбере, че въпреки кадровите проблеми очаква неговите футболисти да покажат необходимото ниво и да се борят за положителни резултати.