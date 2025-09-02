Златото поскъпна до нов исторически връх

Цената на златото достигна исторически максимум във вторник, като нарасна за шести пореден търговски ден. Ръстът се дължи на отслабването на щатския долар и нарастващите очаквания, че Управлението за федералния резерв на САЩ ще понижи основната лихва още този месец.

Тази сутрин спот цената на златото поскъпна с 0,5 на сто до 3493,99 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3508,50 долара. Фючърсите върху златото с доставка през декември се повишиха с 1,4 на сто до 3564,40 долара за тройунция.

Допълнителен натиск върху долара оказва и нарастващото безпокойство относно независимостта на УФР, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува остро централната банка и нейния председател Джером Пауъл, включително заради скъпа реконструкция на централата във Вашингтон.

Вчера финансовият министър Скот Бесент заяви, че УФР трябва да остане независим, но подчерта, че е "допуснал много грешки", и защити правото на президента да уволни членове на управителния съвет, включително Лиса Кук, срещу която има обвинения в ипотечна измама.

Сред другите благородни метали среброто се повиши с 0,1 на сто до 40,71 долара за тройунция, след като в предходната сесия достигна най-високото си ниво от септември 2011 г. Платината нарасна с 1 на сто до 1415,70 долара. Паладият поевтиня с 0,7 на сто до 1129,03 долара за тройунция.