БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Златото поскъпна до нов исторически връх

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Икономика
Запази
инвестициите тласкат върхове търсенето злато рекордните цени намаляват интереса бижутата
Слушай новината

Цената на златото достигна исторически максимум във вторник, като нарасна за шести пореден търговски ден. Ръстът се дължи на отслабването на щатския долар и нарастващите очаквания, че Управлението за федералния резерв на САЩ ще понижи основната лихва още този месец.

Тази сутрин спот цената на златото поскъпна с 0,5 на сто до 3493,99 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3508,50 долара. Фючърсите върху златото с доставка през декември се повишиха с 1,4 на сто до 3564,40 долара за тройунция.

Допълнителен натиск върху долара оказва и нарастващото безпокойство относно независимостта на УФР, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува остро централната банка и нейния председател Джером Пауъл, включително заради скъпа реконструкция на централата във Вашингтон.

Вчера финансовият министър Скот Бесент заяви, че УФР трябва да остане независим, но подчерта, че е "допуснал много грешки", и защити правото на президента да уволни членове на управителния съвет, включително Лиса Кук, срещу която има обвинения в ипотечна измама.

Сред другите благородни метали среброто се повиши с 0,1 на сто до 40,71 долара за тройунция, след като в предходната сесия достигна най-високото си ниво от септември 2011 г. Платината нарасна с 1 на сто до 1415,70 долара. Паладият поевтиня с 0,7 на сто до 1129,03 долара за тройунция.

#цена на златото #злато #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
3
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското посолство
4
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското...
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
5
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома
6
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Пазари

КЗП публикува списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно
КЗП публикува списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно
Продажбите на нови автомобили в Европа се възстановяват през юли, в България ръстът е над 20% Продажбите на нови автомобили в Европа се възстановяват през юли, в България ръстът е над 20%
Чете се за: 02:52 мин.
Рекорден скок на цената на лимоните Рекорден скок на цената на лимоните
Чете се за: 03:00 мин.
НСИ контрира шефката на КЗП НСИ контрира шефката на КЗП
Чете се за: 03:22 мин.
Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас? Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас?
Чете се за: 04:22 мин.
"Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза? "Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза?
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското посолство Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското посолство
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО) Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Божидар Божанов: Не се притесняваме от показанията на Паскал
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Украинският град Измаил беше подложен на масирана руска атака с...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ