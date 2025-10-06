Зверев претърпя ново ранно разочарование на Мастърса в Шанхай

Поставеният под №3 Александър Зверев отпадна в третия кръг на турнира Мастърс в Шанхай. Германецът претърпя поражение с 6:4, 3:6, 2:6 от Артур Риндеркнех и така не успя да вземе реванш за загубата си на Уимбълдън по-рано тази година.

Зверев бе категорично надигран от съперника си, макар и да взе първия сет, а разликата между двамата бе най-видима в края на двубоя, когато французинът взе шест от заключителните седем гейма.

За място на четвъртфиналите Риндеркнех ще играе с чеха Иржи Лехечка, който се наложи с 6:4, 6:4 над канадеца Денис Шаповалов.

Алекс де Минор пък нямаше никакви проблеми да намери място на осминафиналите. Поставеният под №7 австралиец елиминира поляка Камил Майхжак с 6:1, 7:5 и в следващия кръг ще играе с португалеца Нуно Боржеш, надиграл Цзюнчън Шан от Китай със 7:6(5), 4:6, 6:3.

В четвъртия кръг на турнира е и италианецът Лоренцо Музети, който отстрани сънародника си Лучано Дардери със 7:5, 7:6(1). Музети ще играе с канадеца Феликс Оже-Алиасим, който надигра Йеспер де Йонг от Нидерландия с 6:4, 7:5.

Американецът Лърнър Тиен победи британеца Камерън Нори със 7:6(4), 6:3 и му предстои да се изправи срещу Даниил Медведев. 16-ият в схемата руснак елиминира 18-ия поставен Алехандро Давидович Фокина (Испания) с 6:3, 7:6(5) за час и 52 минути игра.