Зверев си подпечата дуел с Алкарас на полуфиналите в Синсинати

Най-добрият германски тенисист Александър Зверев победи с 6:2, 6:2 представителя на домакините Бен Шелтън и се класира на полуфиналите на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати, Охайо, който е от категория Мастърс 1000.

Световният номер 3, който получи дихателни проблеми в началото на втория сет и използва медицинско прекъсване, спечели за 77 минути. Шелтън пък стигна само до един шанс за пробив и не успя да го реализира.

Зверев записа пет аса срещу 12 за шестия в ранглистата Шелтън, като германецът отстъпи и в печелившите удари с 13-18. Той обаче реализира четири от 11-те си възможности за пробив - по два във всеки сет.

На полуфиналите Зверев ще срещне шампиона от откритото първенство на Франция - Карлос Алкарас.