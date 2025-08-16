БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Зверев си подпечата дуел с Алкарас на полуфиналите в Синсинати

Спорт
Германецът записа убедителен успех срещу Бен Шелтън.

александър зверев продължава четвъртфиналите мастърса торонто
Снимка: БТА
Най-добрият германски тенисист Александър Зверев победи с 6:2, 6:2 представителя на домакините Бен Шелтън и се класира на полуфиналите на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати, Охайо, който е от категория Мастърс 1000.

Световният номер 3, който получи дихателни проблеми в началото на втория сет и използва медицинско прекъсване, спечели за 77 минути. Шелтън пък стигна само до един шанс за пробив и не успя да го реализира.

Зверев записа пет аса срещу 12 за шестия в ранглистата Шелтън, като германецът отстъпи и в печелившите удари с 13-18. Той обаче реализира четири от 11-те си възможности за пробив - по два във всеки сет.

На полуфиналите Зверев ще срещне шампиона от откритото първенство на Франция - Карлос Алкарас.

#тенис турнир в Синсинати 2025 # Александър Зверев

