Звезда на Манчестър Сити пропуска дербито с Юнайтед

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Нападателят се е контузил по време на световна квалификация.

Омар Мармуш
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш получи контузия на коляното по време на квалификационния мач за световното първенство между Египет и Буркина Фасо, завършил 0:0 вчера.

26-годишният футболист беше принуден да напусне терена още в 9-ата минута на двубоя. Мармуш получи травмата пет минути по-рано и първоначално продължи да играе, след като получи медицинска помощ на терена, преди да бъде заменен.

Снимка на играча, напускащ терена с медицинските лица, беше публикувана в акаунта в социалните мрежи на Египетската футболна асоциация, с текст: "Омар Мармуш е с контузия на връзките на коляното".

Нападателят, който отбеляза гол в петък при победата на Египет с 2:0 над Етиопия в Кайро, ще бъде прегледан от лекарите на Сити преди дербито на Манчестър, съобщава Ройтерс.

Януарското попълнение от Айнтрахт Франкфурт започна последните два мача на "гражданите" в елита - загубите от Тотнъм и Брайтън, след като влезе като резерва при победата с 4:0 над Уулвърхемптън през първия уикенд.

Все още не е определен срок за завръщането му, но той няма да играе роля в неделното дерби на Манчестър на стадион "Етихад".

"Първоначалните резултати от скенер, направен в Египет, показват, че той няма да бъде на разположение за дербито в неделя и сега ще се върне в Манчестър за допълнителни прегледи и да започне рехабилитацията си", се казва в изявление на Сити.

