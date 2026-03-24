„Bangaranga“ вече има официален видеоклип



Песента, с която България ще участва на Евровизия тази година – „Bangaranga“ на DARA – вече има официален видеоклип.

Още преди това живото изпълнение събра над 1,6 милиона гледания в YouTube и получи доста позитивни реакции, включително и от чуждестранни фенове.

Голям интерес към песента се наблюдава и по време на традиционните предевровизионни събития. Особено силно впечатление тя остави на Nordic Eurovision Party 2026 в Осло едно от най-значимите промоционални партита за конкурса. Там Дара успя да вдигне публиката на крака и да затвърди позицията си като един от фаворитите.

Българската песен ще се бори за място на финала във втория полуфинал, а големият финал на конкурса е няколко дни по-късно.

„Bangaranga“ вече е с клип, събра внимание онлайн.