БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

„Духът на келтите 2025“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
министерството туризма областна администрация бургас стартират кампания удължаване сезона южното черноморие
Слушай новината

В неделя Бургас се пренася в света на келтите! От 10:30 до 13:00 ч. те чакат игри в шотландски и ирландски стил, музика с уникални средновековни инструменти от група „Фрея“, демонстрации на оръжия и дори гладиаторски битки. Плюс – креативна Келтска работилница за глинени медальони.

На територията на днешна България келтите са се появили около 3-2 век пр. Хр.. Те не са били огромна маса, а по-скоро племена, които се движели и понякога се заселвали в различни райони. Най-известното им племе тук е тракобелгите, но по принцип са били част от по-голямото келтско движение из Европа.

Келтите тук оставили следи основно чрез:

Селища и укрепления – като тракийските крепости, които са били „подсилени“ по келтски стил.
Оръжия и сребърни украшения – откриват се на гробища и в могили.
Влияние върху тракийската култура – орнаменти и художествени мотиви, някои технологии, дори малко езикови влияния.
Иначе не са останали като отделна група – с времето са се смесили с траки и други народи.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
5
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
6
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Деца

Фестивал на електромобилността в Бургас
Фестивал на електромобилността в Бургас
От 1 януари 2027 г. мерки срещу употребата на изкопаеми горива От 1 януари 2027 г. мерки срещу употребата на изкопаеми горива
Чете се за: 01:22 мин.
Уил Смит и „фалшивата“ тълпа с AI Уил Смит и „фалшивата“ тълпа с AI
Чете се за: 01:00 мин.
Съседите за Робърт Редфорд Съседите за Робърт Редфорд
Чете се за: 00:42 мин.
В Гърция бурен вятър спря фериботите В Гърция бурен вятър спря фериботите
Чете се за: 00:30 мин.
Нов портал на Столичната община Нов портал на Столичната община
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха...
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ