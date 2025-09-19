„Духът на келтите 2025“

В неделя Бургас се пренася в света на келтите! От 10:30 до 13:00 ч. те чакат игри в шотландски и ирландски стил, музика с уникални средновековни инструменти от група „Фрея“, демонстрации на оръжия и дори гладиаторски битки. Плюс – креативна Келтска работилница за глинени медальони.

На територията на днешна България келтите са се появили около 3-2 век пр. Хр.. Те не са били огромна маса, а по-скоро племена, които се движели и понякога се заселвали в различни райони. Най-известното им племе тук е тракобелгите, но по принцип са били част от по-голямото келтско движение из Европа.

Келтите тук оставили следи основно чрез:

Селища и укрепления – като тракийските крепости, които са били „подсилени“ по келтски стил.

Оръжия и сребърни украшения – откриват се на гробища и в могили.

Влияние върху тракийската култура – орнаменти и художествени мотиви, някои технологии, дори малко езикови влияния.

Иначе не са останали като отделна група – с времето са се смесили с траки и други народи.