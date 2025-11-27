„Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“: Магистрати и полицаи от България, Италия и Испания бяха отличени

Магистрати и полицаи от България, Италия и Испания бяха отличените в конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“.

Конкурсът се организира от Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград в памет на италианския прокурор Джовани Фалконе, един от най-известните борци срещу мафията в Сицилия, който губи живота си след атентат.

Сред отличените в конкурса тази година са районният прокурор на Стара Загора Таня Димитрова, както и отдели на Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Агенция „Митници“, работили активно по редица случаи, свързани с производство, преработка и разпространение на наркотични вещества.

Гл. инсп. Калин Рачев, началник сектор „Наркотици“, отдел 01 КП-ГДНП: "Бих искал да пожелая нещо, което е цитат от думите на един от най-великите хора последните години в България доц. Кристиян Таков „пазете правото, включително и от закона“. Стефан Бакалов, началник отдел „Борба с наркотрафика“ на Агенция „Митници“: "Трафикът и употребата на синтетични наркотици все повече запълват ежедневието на младите хора. Това е един от основните проблеми към днешна дата…"

Целта на конкурса, който се провежда за 16-а поредна година, е да се покажат пред обществото хората, които не пестят усилия и време в битката си за защита на обществените интереси, ограничаването на корупцията, на влиянието на организираната престъпност и престъпленията, свързани с разпространението на наркотични вещества.

Магдалена Рахова, председател на Общински съвет по наркотични вещества - Благоевград: "За нас всички тези хора са личности, достойни за подражание, това са хората, на които си заслужава подрастващите да подражават, да искат да бъдат като тях, защото техните усилия се отразяват на всички нас, на цялата общност. Те не полагат усилия да трупат богатства, те полагат усилия, за да живеем ние добре." Румен Бояджиев, директор на Международна асоциация за борба с наркоманията и наркобизнеса, председател на комисията в конкурса: "Най-силният критерий е качеството на работата, отдадеността и най-важното е, че всеки един от номинираните и наградените осъзнава основното право чрез върховенството на закона."

Отличия получиха и италианският магистрат Филипо Спиеция за борбата му срещу организираната престъпност и нелегалния трафик на хора, както и националната полиция на Испания за множество операции по предотвратяване на наркоразпространението и наркотрафика.