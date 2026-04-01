10 задържани за купуване на гласове във Варненско

10 души са задържани днес по време на специализирана полицейска акция във Варненска област за престъпления, свързани с политическите права на гражданите. Те са участвали в организирана престъпна група, като данни за дейността ѝ има още от 2021 година.

Претърсени са адреси в Провадия и Варна. По време на процесуално-следствени действия на част от проверените места са открити и иззети списъци, съдържащи лични данни на стотици хора, като срещу имената им са отбелязани номера на избирателни секции. Към момента продължава издирването на няколко от участниците в криминалната група. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.