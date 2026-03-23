12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа между три коли на главния път Велико Търново – Русе.

Инцидентът е станал рано тази сутрин в участъка между селата Първомайци и Поликраище. Пострадалите са откарани във Великотърновската болница. За щастие състоянието им не е сериозно.

Главният път все още е затворен за движение в района на катастрофата. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут, а тежкотоварните изчакват на място.

Малко преди обяд трима други пострадаха, след като кола самокатастрофира край село Градина, община Полски Тръмбеш.