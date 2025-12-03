БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА

Годишнината се навършва през 2032 година

Снимка: БТА
Български историци, археолози и общественици обявиха днес апела си за отбелязване на 1400 години от създаването на българската държава. Годишнина, която се навършва през 2032 година. На събитието присъстваха генералните директори на обществените медии, както и представители на академичната общост.

632 година - Хан Кубрат основава Стара Велика България на север от Черно море. А през 681 година един от синовете му, Аспарух, създава Дунавска България със столица Плиска.

Емил Кошлуков, генерален директор на БНТ: "Тази инициатива е смислена само, ако влезе в културната памет на българите. Забележете принципа на културната памет "Ние помним само това, което е значимо", за съжаление важи и в обратния ред "Само това, което помним е значимо". Ако ние не помним Кубрат, ако ние не помним Аспарух, те нямат никакво значение. Когато казваме, че Левски живее сред нас, ние нямаме представа, идея, че той е възкръснал, станал от гроба, ние го съживяваме всеки ден, всеки февруари, всяка година, така трябва да съживим и Кубрат, така трябва да съживим и Аспарух."

Инициативата "14 века България в Европа" на БНТ, БНР и БТА отбелязва кръгли годишнини на знакови събития от нашата история.

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Като обществени медии осъзнаваме, че отговорността ни е много отвъд това да предаваме събитията от деня и да правим анализ на актуалната обстановка, ние имаме за задача също така да опазваме културната и историческата памет на нашата страна и на нашия народ."

Тази година България отбеляза 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев сподели кои годишни предстои да отбележим догодина.

Кирил Вълчев, генерален директор на БТА: "През следващата година има поне две бележити годишнини едната е 150-ата годишнина от Априлското въстание през 1876 година. Другите горяма годишнина през следващата година е 1080 години от успението на Свети Йоан Рилски - небесният покровител на българския народ."

снимки: БТА

А през 2032 година ше отбележим и още една годишнина - 270 години от написването на "История Славянобългарска" от Паисий Хилендарски.

